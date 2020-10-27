بايرن ميونيخ يعود من موسكو بفوز صعب على حساب لوكوموتيف

حقق بايرن ميونيخ الألماني حامل اللقب فوزاً صعباً على مستضيفه لوكوموتيف موسكو بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب آر زد دي آرينا ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

تقدم بايرن مبكراً عبر ليون غورتيسكا في الدقيقة 13، قبل أن يتمكن أصحاب الأرض من العودة في النتيجة بعد أداء مميز في الشوط الثاني عبر أنتون ميرانتشوك في الدقيقة 70.

ورغم محاولات صاحب الضيافة المضنية لإحراز هدف الفوز، باغتهم البافاري بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة 79 من تسديدة على الطائر من جوشوا كيميش، ليظفر فريق المدرب هانزي فليك بثلاث نقاط ثمينة.

هذه النتيجة رفعت رصيد بايرن ميونيخ إلى 6 نقاط في المركز الأول، فيما تجمد رصيد لوكوموتيف موسكو عند نقطة واحدة جناها من تعادله مع ريد بول سالزبورغ النمساوي في الجولة الماضية.