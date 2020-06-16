بايرن ميونيخ يغري حكيمي براتب ضخم

انضم بايرن ميونيخ بقوة إلى سباق التعاقد مع أشرف حكيمي نجم ريال مدريد الشاب المعار إلى بوروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية وفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية صباح الثلاثاء.

وخطف الدولي المغربي الأضواء بفضل المستوى الرائع الذي قدمه مع بايرن على مدار موسمين، حيث ساهم هذا الموسم بتسجيل 19 هدفاً رغم أنه يلعب كظهير أيمن معظم الوقت، وسجل بنفسه 9 أهداف وصنع 10 أخرى.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن ريال مدريد يعرف تماماً رغبة المغربي، والمتمثلة بالعودة إلى النادي ليكون لاعباً أساسياً، فهو يرفض بشكل قاطع فكرة البقاء كبديل لداني كارفاخال الذي ما زال يقدم عطاء جيد رغم تراجع مستواه قليلاً، ولهذا فإن خيار رحيله عن النادي وارداً بقوة.

لماذا يبدو خيار بايرن ميونيخ المفضل لحكيمي؟

وأضاف التقرير أن النادي البافاري يستهدف التوقيع مع حكيمي ومستعد لتقديم الضمان له باللعب بشكل أساسي، ويعد هذا الخيار المفضل للاعب من بين جميع الخيارات الأخرى المطروحة، أولاً لأن بايرن عرض عليه راتباً كبيراً، وثانياً لأنه سيبقى في الدوري الألماني الذي بات يعرفه جيداً.

وعرض بايرن على حكيمي راتب سنوي قدره 6 إلى 7 ملايين يورو صافية من الضرائب، وهذا يفوق بكثير ما يجنيه في الوقت الحالي مع ريال مدريد.

وهناك أندية أخرى مهتمة بالحصول على خدمات اللاعب مثل إنتر ميلان ومانشستر يونايتد، دون نسيان درورتموند الذي يحاول تجديد إعارة اللاعب أو ضمه بشكل نهائي.

ويبقى الخيار الأخير مستبعداً لأن حكيمي لا يريد خسارة العروض التي تصله وقضاء موسم آخر على سبيل الإعارة، لأنه يستهدف العودة إلى ريال مدريد أو الانتقال بشكل نهائي والحصول على الامتيازات المعروضة عليه، في حين لا يمكن لدورتموند إبرام صفقة شراء لعدم قدراته على منافسة بايرن ميونيخ اقتصادياً.