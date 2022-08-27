بايرن ميونيخ يفرط في الفوز أمام بوروسيا مونشنغلادباخ

تعادل بايرن ميونيخ حامل اللقب مع ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بهدفٍ لمثله في اللقاء المثير الذي أقيم على أرضية ملعب آليانز آرينا لحساب الجولة الرابعة من بطولة الدوري الألماني (بوندسليغا).

تقدم الفريق الضيف عبر نجمه الفرنسي ماركوس تورام في الدقيقة 43.

إلا أن البافاريين نجحوا في إدراك التعادل بعد إهدار عجيب للفرص وتألق للحارس السويسري يان سومر الذي تصدى لقرابة 15 فرصة.

وجاء الخلاص على يد ليروي ساني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء على يمين سومر في الدقيقة 83.

بايرن ميونيخ يضيف نقطة إلى رصيده

بهذا التعادل، رفع بايرن رصيده إلى 10 نقاط ليبقي في صدارة الترتيب العام بفارق الأهداف عن يونيون برلين.

أما بوروسيا مونشنغلادباخ، فرفع رصيده بدوره إلى 8 نقاط ليحتل المركز السادس.