بايرن ميونيخ يفشل مجدداً في التوصل لاتفاق مع سيتي

أكدت شبكة “سكاي سبورتس” أن مانشستر سيتي يصر على السعر الذي طلبه من بايرن ميونيخ لإتمام صفقة بيع ليروي ساني إلى بطل ألمانيا.

وارتبط اسم ساني بالانتقال إلى بايرن، وتوصل الدولي الألماني لاتفاق نهائي مع النادي حول انضمامه إلى صفوفه بدءاً من الموسم القادم.

لكن يبدو أن متصدر البوندسليغا فشل مرة أخرى في التوصل لاتفاق مع سيتي حول قيمة الصفقة.

وأشارت الشبكة إلى أن مانشستر سيتي طلب مبلغ 70 مليون يورو مقابل التخلي عن لاعبه، فيما عرض بايرن مبلغ 40 مليون يورو فقط.

وأكملت الشبكة أنه بالرغم من عدم توصل الطرفين لاتفاق حتى الآن، إلا أنه من الممكن رؤية ساني بقميص العملاق البافاري هذا الصيف.

وأضافت “سكاي” بأن بايرن يضع ساني كخياره الأول والأهم هذا الصيف، لكنه في نفس الوقت لن يدفع المبلغ الذي طلبه مانشستر سيتي.

يذكر أن عقد صاحب 24 عاماً سينتهي مع سيتي صيف العام القادم.