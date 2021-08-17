بايرن ميونيخ يفوز بكأس السوبر الألماني للمرة التاسعة في تاريخه

فاز بايرن ميونيخ بكأس السوبر الألماني للمرة التاسعة في تاريخه بعد تغلبه على غريمه الأزلي بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف لهدف في المباراة القوية التي شهدها ملعب سيغنال إيدونا بارك.

وقدم الطرفان أداءً ممتعاً أمام مدرجات شبه ممتلئة.

تقدم البافاري عبر روبرت ليفاندوفسكي قبل نهاية الشوط الأول برأسية محكمة في الدقيقة 41.

وفي بداية الشوط الثاني، أضاف توماس مولر الهدف الثاني بعد عرضية خادعت حارس دورتموند غريغور كوبيل لتصل إلى النجم المخضرم الذي أودعها داخل الشباك بسهولة (49).

ونجح ماركو رويس في تقليص النتيجة بتسديدة جميلة في شباك الحارس المتألق مانويل نوير بعد ربع ساعة.

لكن ليفاندوفسكي استغل خطأ دفاعياً كارثياً وسجل هدف بايرن الثالث بسهولة في الدقيقة 74.

يذكر أن هذا هو اللقب الأول للمدير الفني الجديد يوليان ناغلسمان مع بايرن ميونيخ الذي تولى الإشراف عليه مؤخراً.