بايرن ميونيخ يقسو على بريمن بسداسية لهدف

اكتسح بايرن ميونيخ ضيفه فيردير بريمن بنتيجة 6-1 على ملعب آليانز آرينا ضمن المرحلة الـ 15 من الدوري الألماني.

تقدم بايرن، الذي غاب عنه العديد من اللاعبين بسبب الإصابة، إلى المركز الرابع برصيد 27 نقطة متأخراً بفارق أربع نقاط عن بوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر الذي يواجه فولفسبورغ الأحد.

واهتزت شباك بايرن عبر ميلوت راشيكا بعدما أهدر صاحب الأرض العديد من الفرص من بينها محاولات من روبرت ليفاندوفسكي وهو ما تكرر في الأسابيع الماضية.

لكن البافاري لم يُعاقب على إهدار الفرص هذه المرة إذ أدرك فيليبي كوتينيو التعادل في الدقيقة 45، وجعل ليفاندوفسكي النتيجة 2-1 في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

ولعب كوتينيو تمريرة ديفيد آلابا الرائعة من فوق حارس بريمن ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 63 وسط سيطرة مطلقة لبايرن في الشوط الثاني.

وأضاف ليفاندوفسكي الهدف الرابع في الدقيقة 72 قبل أن يضع توماس مولر اسمه في قائمة المسجلين ثم اختتم كوتينيو الثلاثية بتسديدة رائعة (78).

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