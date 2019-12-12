بايرن ميونيخ يقسو على توتنهام ومورينيو

كرر بايرن ميونيخ الألماني، فوزه على ضيفه توتنهام الإنجليزي، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب آليانز آرينا، لحساب المجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

سجل كينغزلي كومان، هدف التقدم لبايرن في الدقيقة 13 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

لكن سبيرز رد سريعاً في الدقيقة 20، بإدراك التعادل عن طريق ريان سيسينيون، بعد تمريرات عديدة من لاعبي الفريق الضيف، وبخطأ دفاعي وصلت الكرة لسيسينيون الذي أطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى سكنت الشباك.

وتعرض كومان لإصابة قوية في الدقيقة 26، بعدما سقط على ركبته دون أي تدخل من لاعبي توتنهام، وغادر الملعب ليشارك توماس مولر بدلاً منه.

وتمكن مولر من تسجيل الهدف الثاني قبل ثوانٍ من نهاية الشوط الأول الذي انتهى بتقدم أصحاب الأرض.

في الشوط الثاني، تمكن فيليبي كوتينيو من تسجيل الهدف الثالث لصاحب الأرض في الدقيقة 64، بصناعة من الصاعد ألفونسو ديفيز.

وكان الثنائي قد ضمنا التأهل رسميا لثمن النهائي، حيث يحتل بايرن ميونيخ صدارة المجموعة برصيد 18 نقطة، بينما يحتل توتنهام المركز الثاني برصيد 10 نقاط.