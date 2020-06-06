بايرن ميونيخ يقلب تأخره أمام ليفركوزن إلى فوز بنتيجة 4-2

واصل بايرن ميونيخ مسيرته الواثقة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الألماني بعد فوزه على مستضيفه باير ليفركوزن بنتيجة 4-2 لحساب المرحلة الثلاثين.

جاءت أهداف الفائز عبر كينغزلي كومان (27)، وليون غوريتسكا (42)، وسيرج غنابري (45)، وروبرت ليفاندوفسكي (66)، أما هدفا الخاسر فحملا توقيعي لوكاس آلاريو (10)، وفلوريان فيرتز (89).

بهذا الانتصار، رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 70 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 7 نقاط عن بوروسيا دورتموند الثاني.

فيما تجمد رصيد باير ليفركوزن عند 56 نقطة في المركز الخامس.