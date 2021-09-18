فيديو: بايرن ميونيخ يكتسح بوخوم بسباعية نظيفة

حقق بايرن ميونيخ فوزاً كاسحاً على ضيفه بوخوم بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي شهدها ملعب آليانز آرينا ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الألماني.

تناوب على تسجيل الأهداف كلٌ من ليروي ساني (17)، وجوشوا كيميش (هدفان في الدقيقتين 27 و 65)، وسيرج غنابري (32)، وفاسيليوس لابوستولوبولوس (43 بالخطأ في مرمى فريقه)، وروبرت ليفاندوفسكي (61)، وإيريك ماكسيم تشوبو موتينغ (79).

بهذا الانتصار الضخم، عزز بايرن ميونيخ من صدارته لفرق الدوري الألماني بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة من 5 مباريات.

فيما بقي رصيد بوخوم العائد إلى دوري الأضواء ثابتاً عند 3 نقاط في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

يذكر أن بايرن ميونيخ سحق برشلونة الإسباني بثلاثية نظيفة يوم الثلاثاء الماضي في افتتاح منافسات الفريق في دوري أبطال أوروبا ليوجه إنذاراً شديد اللهجة لمنافسيه محلياً وأوروبياً.