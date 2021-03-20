بايرن ميونيخ يكتسح شتوتغارت برباعية نظيفة رغم النقص العددي

قاد القناص روبرت ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونيخ بعشرة لاعبين لاكتساح ضيفه شتوتغارت 4-0 اليوم السبت في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الألماني على ملعب آليانز آرينا.

وتعرض بايرن لصدمة مبكرة تمثلت في طرد ظهيره الشاب ألفونسو ديفيس في الدقيقة 11 بعد تدخل عنيف مع واتارو إندو لاعب شتوتغارت.

لكن رغم النقص العددي تقمص ليفاندوفسكي دور البطولة وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود بايرن لتعزيز موقعه في صدارة البوندسليغا، فيما أضاف زميله سيرج غنابري الهدف الرابع.

وعزز البولندي موقعه في صدارة قائمة الهدافين رافعاً رصيده إلى 35 هدفاً ليصبح على بعد خمسة أهداف فقط من الرقم القياسي لغيرد مولر الهداف التاريخي للبوندسليغا الذي سجل 40 هدفاً في موسم 1971-1972.

وفي مباريات أخرى فاز آينتراخت فرانكفورت على ضيفه يونيون برلين 5-2 وفولفسبورغ على مضيفه فيردر بريمن 2-1 وتعادل كولن مع ضيفه بوروسيا دورتموند 2-2.

بهذه الانتصار، رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 61 نقطة في الصدارة.