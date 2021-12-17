بايرن ميونيخ يكتسح فولفسبورغ برباعية دون رد في الدوري الألماني

سحق بايرن ميونيخ ضيفه فولفسبورغ برباعيةٍ دون رد في المباراة التي جرت على ملعب آليانز آرينا ضمن منافسات المرحلة الـ 17 من بطولة الدوري الألماني (بوندسليغا).

تناوب على تسجيل الأهداف كلٌ من توماس مولر (7)، ودايو أوباميكانو (57)، وليروي ساني (59)، وروبرت ليفاندوفسكي (88).

بايرن ميونيخ يواصل الابتعاد في مقدمة الدوري الألماني

ورفع بايرن رصيده بهذا الانتصار الكبير إلى 34 نقطة من 17 نقطة في صدارة ترتيب البوندسليغا وبفارق 10 نقاط مؤقتاً عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني الذي خاض 16 لقاء.

وهذا هو الانتصار الـ 14 للفريق البافاري مقابل تعادل واحد وخسارتين في بطولة الدوري الألماني هذا الموسم حتى الآن.

فيما تجمد رصيد فولفسبورغ عند 20 نقطة ليبقى في المركز الثاني عشر.