بايرن ميونيخ يكشف النقاب عن الخلافات مع نوير

علق كارل هاينتز رومينيغيه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ، على الخلافات الدائرة مؤخراً بين الإدارة والحارس المخضرم مانويل نوير.

وكانت تقارير أفادت بفشل الطرفين في التوصل لاتفاق بشأن تجديد التعاقد، قبل خروج تسريبات تكشف مطالب نوير، الذي أبدى غضبه من إفشاء كواليس المفاوضات لوسائل الإعلام.

من جانبه، قال رومينيغيه لصحيفة «بيلد» الألمانية: «أعتقد أننا نعرف ما هو مشترك بيننا، أنا متفائل بأننا سنصل في النهاية إلى حل مُرضٍ للطرفين.

«أثق في أن مانويل سيوقع على عقد جديد في النهاية».

يذكر أن التقارير أفادت برغبة نوير في الحصول على راتب سنوي يبلغ حوالي 20 مليون يورو، بالإضافة لعقد طويل الأمد حتى 2025.

أما إدارة بايرن ميونيخ فتجد صعوبة في تلبية طلبات صاحب الـ 34 عاماً، حيث تريد التجديد له لمدة 3 سنوات فقط، إلى جانب رفضها منحه الراتب المطلوب.

وكانت تقارير أخرى قد أشارت إلى رغبة تشيلسي في الحصول على خدمات الدولي الألماني خلال فترة الانتقالات القادمة.