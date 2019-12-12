بايرن ميونيخ يكشف تفاصيل إصابة كومان

أعلن بايرن ميونيخ عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لاعبه كينغزلي كومان خلال مشاركته أمام توتنهام مساء أمس الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وكشف بايرن عن تفاصيل إصابة الدولي الفرنسي عبر بيان قال فيه: "التشخيص، إصابة بتمزق في أربطة الركبة اليسرى، عانى كومان من إصابة أيضاً في مفصل الركبة، سيتم وضع الركبة في جبيرة لفترة"، دون الكشف عن مدة غيابه.

وافتتح كومان التسجيل للبافاري في الدقيقة الرابعة عشرة من عمر اللقاء، قبل أن يغادر الملعب بعدها بعشر دقائق للإصابة.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز الفريق الألماني بثلاثة أهداف لهدف ليصبح بذلك ميونيخ أول فريق ألماني، والسابع في التاريخ، الذي ينتصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات.