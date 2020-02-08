بايرن ميونيخ يكشف سبب تجاهل ضم رونالدو

أوضح هيربرت هاينر، رئيس بايرن ميونيخ، حقيقة اهتمام العملاق الألماني بضم النجم كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس.

وخلال تصريحات لصحيفة "تي زد" الألمانية، سُئل هاينر عن حقيقة التقارير التي أفادت باهتمام البافاري بضم رونالدو الصيف المقبل، فأجاب: "هناك أسماء عديدة تظهر عبر الصحف، وهذا أمر مفهوم تماماً.

"فيما يتعلق برونالدو، فإنه متقدم في السن جداً بالنسبة لنا".

وأتم رونالدو عامه الـ 35، الأربعاء الماضي، لكنه يواصل تألقه في ملاعب إيطاليا هذا الموسم، مسجلاً 22 هدفاً خلال 27 مباراة.

وكان الدولي البرتغالي قد انضم إلى يوفي في صيف 2018، قادماً من ريال مدريد بصفقة قياسية بلغت 117 مليون يورو.