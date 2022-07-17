بايرن يكشف موقفه من التعاقد مع رونالدو بعد رحيل ليفاندوفسكي

كشف مسؤولو بايرن ميونيخ عن موقف النادي بخصوص مسألة التعاقد مع النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد.

ولم تعد رغبة الهداف المخضرم بالرحيل عن ملعب أولد ترافورد هذا الصيف مجهولة بعدما طلب من إدارة يونايتد السماح له بالرحيل.

وأدى فشل الشياطين الحمر إلى حسم التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا النجم البرتغالي للتفكير بالمغادرة.

وتناقلت وسائل الإعلام مباشرة بعد ذلك تقاريراً تشير إلى اهتمام تشيلسي وبايرن ميونيخ وغيرها بصاحب الـ 37 عاماً.

وقال حسن صالحميديتش مدير بايرن الرياضي تعليقاً على هذه الشائعات: "أحترم كريستيانو رونالدو كثيراً، لكننا لسنا مهتمين فيه."

كما شدد المدير الفني يوليان ناغلسمان على تصريحات صالحميديتش، حيث صرح: "قرأت كل الشائعات التي تحدثت عن رغبتي بالتعاقد معه، لكن ذلك ليس صحيحاً."