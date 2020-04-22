بايرن ميونيخ يمدد عقد ظهيره ديفيس حتى 2025

أعلن بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني تمديد عقد ظهيره الأيسر الكندي الشاب ألفونسو ديفيس حتى عام 2025.

وبعد انضمامه من فانكوفر وايتكابس في 2018، أصبح صاحب الـ 19 عاماً عنصراً أساسياً في تشكيلة الفريق البافاري، متصدر الدوري الألماني قبل تعليقه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال ديفيس للموقع الرسمي للنادي: «أنا سعيد جداً. بايرن أحد أفضل الأندية في العالم. وبالنسبة لي فقد تحقق حلمي باللعب هنا، شعرت بالسعادة منذ اليوم الأول».

وفي 31 مباراة خاضها مع بايرن هذا الموسم، سجل ديفيس هدفاً ولعب 8 تمريرات حاسمة.

وأضاف الكندي الذي كان عقده السابق يمتد حتى 2023: «أريد الفوز قدر الإمكان مع النادي، ذهنية تحقيق الفوز دوماً متجذرة في الحمض النووي لبايرن».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبايرن كارل-هاينتس رومينيغه: «تطوَّر ألفونسو بشكل جيد مع بايرن واستحق تمديد عقده بمستوياته الرائعة، يسعد جماهيرنا ليس فقط بأدائه في أرض الملعب بل خارجه أيضاً».

وكان بايرن قد مدد عقد مهاجمه توماس مولر حتى 2023.

وتفوق بايرن ميونيخ على مستضيفه تشيلسي 3-0 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا قبل تعليقها بسبب تفشي فيروس «كوفيد-19».

وبعد هرب عائلته من حرب أهلية في ليبيريا، وُلد ديفيس في مخيم لاجئين في غانا عام 2000.

بعمر الخامسة انتقلت عائلته إلى كندا، ثم انضم إلى فانكوفر وايتكابس بعمر الرابعة عشرة، قبل انطلاق مسيرته في الدوري الأميركي للمحترفين في العام التالي.