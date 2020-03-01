بايرن ميونيخ يمنع لاعبيه من التعامل مع الجماهير

أصدر بايرن ميونيخ بياناً رسمياً، أكد خلاله منع لاعبيه من التعامل مع الجماهير بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي أصاب الآلاف في شتى أنحاء العالم.

ونشر النادي البافاري بياناً أعلن خلاله عن اتخاذ بعض التدابير والاحتياطات من أجل حماية لاعبيه من فيروس كورونا، مشدداً على أنه يتابع تطورات هذه الأزمة باهتمام شديد.

وقال البيان: ”يتابع بايرن ميونيخ باهتمام شديد تطورات تفشي فيروس كورونا على الصعيدين المحلي والدولي، نود الإشارة إلى أن النادي على تواصل مستمر مع المسؤولين المعنيين بالملف الصحي في مدينة ميونيخ بهدف التعرف على آخر المستجدات أولًا بأول.

”من جانبه، يعكف الطاقم الطبي لبايرن ميونيخ بمعهد روبيرت كوخ على متابعة آخر التطورات والأخبار الخاصة بالفيروس أيضاً، وبناءً على توصيات المعهد، قام الأستاذ الدكتور رولاند شميت بتوجيه نصائحه للاعبي الفريق البافاري بعدم التوقيع على الأوتوغرافات وعدم التقاط الصور مع الجماهير حتى إشعار آخر.

”من هذا المنطلق، نتمنى من جماهيرنا تفهم الوضع واتباع هذه النصائح بدورهم“.

وتشير آخر التقارير إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم قد بلغ تجاوز 80 ألف حالة في نحو 50 دولة، وتوفي نحو 2800 شخص حتى الآن.