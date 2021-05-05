بايرن ميونيخ ينافس آرسنال على توقيع حكيمي

يتطلع بايرن ميونيخ لإحباط محاولات آرسنال في التعاقد مع أشرف حكيمي ظهير إنتر ميلان المتألق.

وكشفت مصادر أن يوليان ناغلسمان المدير الفني القادم للبافاري وضع قائمة من اللاعبين الذين يريد من إدارة النادي ضمهم خلال الصيف.

وكشفت صحيفة "دايلي إكسبريس" البريطانية أن حكيمي يتصدر هذه اللائحة.

في المقابل، قدم الدولي المغربي موسماً استثنائياً مع النيراتزوري وتوج معه مؤخراً بلقب الدوري الإيطالي.

وتشير التقارير القادمة من إيطاليا إلى أن إنتر لا يرغب بالتخلي عن نجمه الشاب صاحب الـ 22 عاماً، لكن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها النادي اللومباردي قد تجبره على بيع بعض نجومه.

وتشكل هذه التطورات ضربة لآرسنال الذي يسعى بدوره لضم حكيمي بهدف تعويض هيكتور بيليرين.

ومع أن إدارة النادي اللندني مستعدة للإنفاق في سوق الانتقالات، إلا أنه سيصعب عليها مجاراة العملاق الألماني مالياً.

يذكر أن اسم بيليرين ارتبط بانتقال محتمل إلى برشلونة أو باريس سان جيرمان.