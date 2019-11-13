بايرن ميونيخ ينتظر غوارديولا

أفادت تقارير في ألمانيا عن قائمة من المدربين المرشحين لتدريب بايرن ميونيخ الموسم القادم، وعلى رأسها مدرب الفريق السابق ومانشستر سيتي الحالي بيب غوارديولا.

ويتولى تدريب بايرن حالياً مؤقتاً هانز فليك، والذي أشرف على البافاري في المباراتين أمام بوروسيا دورتموند وأوليمبياكوس بعد إقالة نيكو كوفاتش.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية أن إدارة بايرن أعدت قائمة المرشحين لصيف 2020، وأبرز من فيها هو غوارديولا الذي تطمح الإدارة لإعادته من جديد.

ودرب "بيب" الفريق البافاري في الفترة من 2013 وحتى 2016، وقاده لثلاثة ألقاب بوندسليجا ولقبي كأس ألمانيا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وشملت القائمة أيضاً مدرب أياكس إيريك تين هاغ، والمدير الفني لباريس سان جيرمان توماس توخيل، وكلاهما تحدث في وقت سابق عن عدم اهتمامه بالمنصب.

ودارت شائعات الصيف الماضي عن احتمالية رحيل غوارديولا عن سيتي الصيف المقبل، وقيل أن يوفنتوس كان مهتماً بالتعاقد معه بدلاً من ماوريتسيو ساري.

ويحتل سيتي حالياً مع غوارديولا المرتبة الرابعة في ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق تسع نقاط عن المتصدر ليفربول بعد الخسارة منه المرحلة الماضية.