بايرن ميونيخ ينتقم من هوفنهايم بنتيجة مطابقة

عزز بايرن ميونيخ موقعه في صدارة الدوري الألماني بفوزه العريض على ضيفه هوفنهايم 4-1، السبت في المرحلة التاسعة عشر.

تقدم جيروم بواتينغ بهدف لبايرن في الدقيقة 32، ثم أضاف توماس مولر الهدف الثاني في الدقيقة 43 ورد أندريج كراماريتش بهدف لهوفنهايم في الدقيقة 44.

في الشوط الثاني أحرز روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث في الدقيقة 57 وتبعه سيرج غنابري بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 63، وألغى الحكم هدفاً سجله بينجامان بافار لبايرن في الدقيقة 71.

وكان الطرفان قد التقيا في لقاء الذهاب في سبتمبر الماضي ليفوز هوفنهايم بالنتيجة ذاتها.

الفوز رفع رصيد بايرن في الصدارة إلى 45 نقطة بفارق عشر نقاط عن أقرب ملاحقيه لايبتزيش الذي يلتقي في وقت لاحق السبت مع ضيفه باير ليفركوزن صاحب المركز الثالث.