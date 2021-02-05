بايرن ميونيخ يهزم هيرتا قبل السفر للمشاركة في مونديال الأندية

حقق بايرن ميونيخ فوزاً جديداً في مسيرته الواثقة للاحتفاظ بلقب الدوري الألماني، وذلك قبل سفره إلى قطر لخوض غمار بطولة كأس العالم للأندية.

وتغلب البافاري حامل اللقب المحلي على مستضيفه هيرتا برلين تحت الثلوج بهدفٍ دون رد على ملعب برلين الأولمبي لحساب المرحلة العشرين.

وجاء الهدف الوحيد في الدقيقة 21 عن طريق كينغزلي كومان.

بهذه النتيجة، رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 48 نقطة في صدارة الترتيب موسعاً الفارق مؤقتاً مع لايبتزيغ صاحب المركز الثاني إلى 10 نقاط.

في المقابل، تجمد رصيد هيرتا برلين عند 17 نقطة في المركز الخامس عشر.

ويواجه بايرن ميونيخ غريمه الأهلي المصري في نصف نهائي مونديال الأندية يوم الاثنين القادم على ملعب أحمد بن علي.