بايرن ميونيخ يواصل استفاقته المحلية برباعيةٍ في شباك دوسلدورف

واصل بايرن ميونيخ استفاقته المحلية، وحقق انتصاراً ساحقاً على مستضيفه فورتونا دوسلدورف بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت ضمن المرحلة الثانية عشر من الدوري الألماني.

وتلقى البافاري هزيمة ساحقة في المرحلة العاشرة من آينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف لهدف كانت سبباً في إقالة المدرب نيكو كوفاتش، وتعيين هانز فليك مكانه.

لكن يبدو أن الأمور تغيرت مع فليك، حيث تمكن حامل اللقب من الفوز في المرحلة السابقة على بوروسيا دورتموند في الكلاسيكو الألماني بأربعة أهداف نظيفة، ليكرر رباعيته لكن خارج الديار على حساب دوسلدورف.

وحسم فريق فليك المباراة منذ الشوط الأول بعدما أحرز ثلاثة أهداف كان أولها عبر يوشوا كيميتش في الدقيقة 11، وثانيها عبر كورينتين توليسو في الدقيقة 27، وختامها عبر سيرج غنابري في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني، سجل فيليبي كوتينيو الهدف الرابع في الدقيقة 70 بعد تمريرة حاسمة من روبرت ليفاندوفسكي، وهو الهدف الثالث له في البوندسليغا بقميص ميونيخ.

هذا الانتصار مهم للغاية بالنسبة لبايرن، إذ رفع رصيده إثره إلى 24 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر بوروسيا مونشنغلادباخ الذي سقط بصورة مفاجئة أمام يونيون برلين.

أما دوسلدورف فواصل التواجد في المراكز المتدنية القريبة من الهبوط بعدما تجمد رصيده عن 11 نقطة في المركز الرابع عشر.

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