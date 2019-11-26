بايرن ميونيخ يواصل نتائجه الساحقة ويتغلب على ريد ستار 6-0

ضمن بايرن ميونيخ الألماني صدارة المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على مستضيفه ريد ستار الصربي بسداسية دون رد في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات.

شهدت الدقيقة 14 هدف التقدم لصالح البافاري عبر ليون غوريتسكا.

ومع نهاية الشوط الأول، تمكن روبرت ليفاندوفسكي من توسيع الفارق بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة 41، لكن الحكم ألغاه بعد الرجوع لتكنولوجيا الفيديو.

لكن البولندي عاد ليسجل هدفاً آخر في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، وأضاف الثالث بعد 7 دقائق ليحسم الانتصار للضيوف.

وواصل "ليفا" سطوعه وتألقه المبهر هذا الموسم بتسجيل هدفين آخرين، ليكمل السوبر هاتريك أمام الفريق الصربي.

ومع نهاية الشوط الثاني، عمق كورينتين توليسو جراح ريد ستار بالهدف السادس، في نتيجة ساحقة جديدة للبافاري في دوري الأبطال.

وفي مباراة أخرى بالظهور الثاني للمدرب جوزيه مورينيو مع توتنهام ، انتزع الفريق الإنجليزي فوزاً معنوياً مهماً على حساب أولمبياكوس اليوناني بنتيجة 4-2.

ومع انتهاء الجولة الخامسة، يحتل بايرن ميونيخ المركز الأول برصيد 15 نقطة، يليه توتنهام بـ 10 نقاط ليتأهلا معاً لدور الـ 16، ثم 3 نقاط لريد ستار، وأولمبياكوس بنقطة وحيدة.