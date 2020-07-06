بايرن ميونيخ يوجه أنظاره صوب دوري الأبطال

بدأ لاعبو بايرن ميونيخ عطلة قصيرة أمس قبل انطلاق الموسم الجديد، وسط آمال عريضة في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.

وتوج بايرن بلقب كأس ألمانيا السبت عبر الفوز الساحق على باير ليفركوزن 4-2 في المباراة النهائية التي جرت بدون جمهور.

وحسم بايرن لقب الكأس للمرة العشرين ونال ثنائية الدوري والكأس للمرة الـ 13 بجانب فوزه باللقب المحلي الخمسين في تاريخه.

وسجل النادي البافاري بقيادة مدربه هانسي فليك مسيرة مذهلة في طريقه نحو الفوز بلقب الدوري الألماني للمرة الثامنة على التوالي حيث لم يتعرض الفريق لأي خسارة طوال 26 مباراة على مستوى جميع المسابقات، مهدراً نقطتين فقط من خلاله تعادله السلبي مع لايبتزيغ في فبراير الماضي.

ومثلما فعل الفريق عقب استأنف النشاط في ألمانيا في مايو الماضي عقب توقف شهرين بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، يتطلع بايرن لمباراته أمام تشيلسي في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال، بعد أن حسم مباراة الذهاب بثلاثية بيضاء، حيث يستهدف تحقيق حلم طال انتظاره من خلال البطولة المصغرة في لشبونة والتي تجمع المتأهلين لربع النهائي حتى 23 أغسطس المقبل.

وحصد بايرن الثلاثية التاريخية (دوري وكأس ودوري الأبطال) في 2013 تحت قيادة المدرب الاسطوري يوب هاينكيس، وقال كارل هاينتز رومينيغيه رئيس مجلس إدارة النادي البافاري «لا زال هناك الكأس الثالثة، لدينا طموح كبير بعد الفوز بالثنائية».

وقال المدافع ديفيد آلابا: «لم نتعب من الألقاب» فيما أكد لاعب الوسط ليون غوريتسكا: «لا حدود لنا»، وأشار الحارس والقائد مانويل نوير: «نستعد بشكل جيد للغاية ثم نقوم بكل ما في وسعنا لحصد الثلاثية».

وكتبت صحيفة «سود دويتشه تسيتونج» أمس: «هيمنة بايرن خاصة في الشوط الأول من نهائي الكأس، كانت مناسبة لنشر الخوف والذعر وسط باقي المشاركين» في دوري أبطال أوروبا.

لكن بايرن بدا ضعيفاً في الشوط الثاني عندما ضغط ليفركوزن من أجل العودة لكنه أهدر العديد من الفرص.

من جانبها أوضحت مجلة «كيكر شبورتس»: «هل فعلاً بايرن المرشح الأبرز مثلما يرى العديد من الخبراء؟ لننتظر ونرى».

وأوضحت المجلة الألمانية أن أمثال مانشستر يونايتد ويوفنتوس وبرشلونة يمتلكون إمكانيات أعلى من ليفركوزن وبإمكانهم إزعاج بايرن إذا واجهوه بـ«سرعة وعدوانية وشجاعة».

لكن بصرف النظر عن أي شيء استحق بايرن التتويج بالكأس بعدما افتتح آلابا التسجيل من ركلة حرة ثم تبعه سيرج غنابري بتسجيل الهدف الثاني قبل أن يحرز روبرت ليفاندوفسكي ثنائية في الشوط الثاني ليرفع رصيده إلى 51 هدفاً خلال 44 مباراة على مستوى جميع المسابقات.

وأغدق هانسي فليك الذي يخوض موسمه الأول مع بايرن بعدما تولى مهمة الرجل الأول خلفاً لنيكو كوفاتش في نوفمبر الماضي الثناء على لاعبيه مشيراً: «ما يحققه الفريق أمر استثنائي.

«الطريقة التي لعب بها الفريق في الأسابيع الأخيرة كانت مثيرة، الأداء كان مذهلاً، من الرائع مشاهدة اللاعبين يثقون في قوتهم الخاصة».