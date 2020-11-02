بايرن ميونيخ يوقف مفاوضات تجديد عقد آلابا

أعلن بايرن ميونيخ عن سحب عرضه لنجمه ديفيد آلابا من أجل تمديد عقده الذي ينتهي نهاية الموسم الجاري، فاتحاً الباب للأندية المهتمة من كبار أوروبا بضم النجم المدافع النمساوي.

ودخل بيني زاهافي، وكيل أعمال آلابا في مفاوضات مكثفة مع مسؤولي بايرن على مدار الشهور الماضية، وسط حديث عن مطالبة الأول برفع راتب وكيله إلى قرابة 20 مليون يورو.

وقال رئيس بايرن هيربيرت هاينر مع "BR24Sport": "تقدمنا بعرض جيد للغاية وتنافسي بالنظر للظروف الراهنة، قلنا لوكيل دافيد في الاجتماع الأخير إننا نريد الصراحة ورد قبل نهاية أكتوبر.

"أردنا أن نعرف خططنا فيما يخص هذا المركز المهم والشخصية المحورية، لكن لم نحصل على رد، مديرنا الرياضي حسن صالحميديتش اتصل بالوكيل والجواب كان بأن العرض ليس كافياً وأننا يجب أن نفكر.

"قمنا بسحب العرض نهائياً، هذا يعني أن لا يوجد أي عرض الآن من بايرن ميونخ لألابا".

الوضع الراهن بين آلابا والنادي تسبب في حالة من الجدل والهجوم بين ممثلي الطرفين، آخرها كان عندما اتهم الرئيس السابق للبافاري أولي هونيس اللاعب بالجشع، ليرد والده بأنه ينشر الكذب.

وارتبط النمساوي بعديد الأندية في الفترة الماضية، وعلى رأسها يوفنتوس وتشيلسي، وسط حديث عن تفضيله اللعب في إسبانيا أو إنجلترا.

ويفترض أن يتحدث آلابا مساء اليوم في المؤتمر الصحفي لمباراة بايرن ميونيخ أمام ريد بول سالزبورغ لحساب دوري أبطال أوروبا، الظهور الأول له منذ إعلان رئيس البافاري.