بايرن يؤكد إصابة زوله بقطع في الرباط الصليبي

أكد بايرن ميونيخ إصابة مدافعه نيكلاس زوله بقطع في الرباط الصليبي أثناء المباراة أمام أوغسبورغ السبت ضمن الدوري الألماني.

ونشر بايرن بياناً رسمياً أكد فيه إصابة الدولي الألماني بقطع في الرباط الأمامي لركبته اليمنى، وفقاً لما أكدته الفحوصات.

وقال البيان أن زوله سيخضع للجراحة الأحد، ولم تحدد بعد مدة غيابه، ولكن التقارير تكهنت أنها في قد تصل لستة أشهر.

ويعد زوله لاعباً أساسياً في تشكيلة نيكو كوفاتش، مدرب بايرن، والمنتخب الألماني بقيادة يواكيم لوف.