بايرن يتخطى مونشنغلادباخ ويقترب من لقب البوندسليغا

اقترب بايرن ميونيخ من الاحتفاظ بلقب الدوري الألماني بعد فوزه المثير على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بهدفين لهدف على ملعب آليانز آرينا لحساب المرحلة الـ 31.

جاء هدفا الفائز عن طريق يوشوا زيركزي (26)، وليون غوريتسكا (86)، فيما سجل بينجامان بافار هدف الخاسر الوحيد في الدقيقة 37 بالخطأ في مرمى فريقه.

بهذا الانتصار، رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 73 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 7 نقاط عن بوروسيا دورتموند الثاني.

فيما تجمد رصيد بوروسيا مونشنغلادباخ عند 56 نقطة في المركز الرابع.