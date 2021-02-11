بايرن يتوج بمونديال الأندية بالفوز على تيغريس ويكمل سداسية تاريخية

توج بايرن ميونيخ الألماني، ببطولة كأس العالم للأندية، بعد الفوز على تيغريس المكسيكي بهدف نظيف، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.

سجل هدف اللقاء الوحيد الظهير بينجامان بافار في الدقيقة 57.

وتوج بايرن بالسداسية التاريخية للمرة الأولى في تاريخه، والثانية في التاريخ بعد برشلونة الذي توج بها عام 2009 تحت قيادة بيب غوارديولا.

وتأهل بايرن للنهائي بفوزه على الأهلي المصري بهدفين نظيفين، فيما حقق تيغريس الفوز على بالميراس البرازيلي بهدف نظيف.

وأنهى بايرن مغامرة تيغريس الذي تأهل للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخ بطل كونكاكاف، ليتوج بالميدالية الفضية.