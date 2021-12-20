بايرن يستعد للتقدم بعرض من أجل ضم سيرجينيو ديست

قال برنامج "فيتشاخيس" الإسباني أن بايرن ميونيخ يخطط للتقدم بعرض من أجل التعاقد مع النجم الدولي الأميركي سيرجينيو ديست ظهير برشلونة خلال عام 2022.

وبات نجم أياكس السابق أحد اللاعبين الذين لا يريد المدير الفني تشافي هيرنانديز استمرارهم في ملعب كامب ناو.

بدوره، يرغب يوليان ناغلسمان مدرب الفريق البافاري في تدعيم الصفوف بخيارات هجومية على الرواق الأيمن، ويعد ديست خياراً مناسباً بالنسبة له.

وبدا أن الأميركي الشاب البالغ من العمر 21 عاماً في طريقه للنجومية حينما رحل عن أياكس صوب البارسا في صيف عام 2020 مقابل 21 مليون يورو، إلا أنه لم ينجح في ترك البصمة المطلوبة.

وبدا واضحاً معاناة ديست في النواحي الدفاعية وعدم قدرته على التركيز في العديد من المناسبات التي تسببت بأهداف تلقتها شباك برشلونة مما جعله من ضمن الخيارات التي يمكن الاستغناء عنها.