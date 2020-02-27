بايرن يستعد لمكافأة فليك بعقد جديد بعد سحق تشيلسي

قطع بايرن ميونيخ الألماني أكثر من نصف الطريق نحو التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوز كاسح على مستضيفه تشيلسي الإنجليزي 3–0 في ذهاب ثمن النهائي.

على ملعب «ستامفورد بريدج» لقَّن بايرن منافسه تشيلسي درساً بتسجيله ثلاثة أهداف، ليحسم أي تشويق قبل مباراة الإياب المقررة على ملعب «آليانز آرينا» في 18 الشهر المقبل.

وحافظ البافاري الفائز باللقب القاري خمس مرات، بالتالي على سجله المثالي في المسابقة، بتحقيق فوزه السابع توالياً هذا الموسم.

وكان مدربه هانز فليك راضياً تماماً وقال: «بالنسبة لنا، بطبيعة الحال، هذه نتيجة جيدة جداً، قدم الفريق طوال الدقائق التسعين أداء مركزاً وحازماً».

ويبدو أن بايرن يستعد لمكافأة مدربه بعقد جديد بعد هذا الانتصار الكبير؛ حيث ألمح لذلك كارل هاينتز رومينيغيه، الرئيس التنفيذي للنادي.

وقدم رومينيغيه هدية إلى فليك بمناسبة عيد ميلاده خلال وجبة عشاء الفريق في لندن عقب المباراة، ولمح خلال الجلسة لإمكانية توقيع عقد جديد مع المدرب.

وقال الرئيس التنفيذي خلال تقديم هديته إلى فليك: «في الرزمة الحمراء يوجد قلم. فأنت أحياناً ما توقع أوراقاً بالقلم في بايرن ميونيخ».

ويقوم فليك الذي احتفل بعيد ميلاده الـ 55، بقيادة بايرن بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، خلفاً لنيكو كوفاتش المقال في نوفمبر الماضي.

وقال رومينيغيه في حديثه لفليك: «واصل ذلك. استمر على المنوال نفسه، فنحن سعداء للغاية بالطريقة التي يؤدي بها الفريق، وبالنتائج والعروض».