بايرن يسحق فولفسبورغ برباعية نظيفة في ختام البوندسليغا

اختتم بايرن ميونيخ مشواره في الدوري الألماني هذا الموسم بفوز جديد خارج أرضه على حساب فولفسبورغ برباعية نظيفة السبت ضمن المرحلة الـ 34.

جاءت أهداف المباراة بأقدام كينغزلي كومان، ومايكل كويسانسي، وروبرت ليفاندوفسكي (ركلة جزاء)، وتوماس مولر، في الدقائق 4، 37، 72 و79 على التوالي، وقد شهدت أيضاً طرد جوشوا جويلافوجي من فولفسبورغ في الدقيقة 71.

وعزز بايرن ميونيخ صدارته بهذا الانتصار رافعاً رصيده إلى 82 نقطة، بفارق 13 نقطة عن وصيفه بوروسيا دورتموند، بينما توقف رصيد فولفسبورغ عند 49 نقطة، لينهي الموسم في المركز السابع.