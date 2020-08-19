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بايرن يسحق ليون ويضرب موعداً مع باريس في نهائي الأبطال

منشور 19 آب / أغسطس 2020 - 08:55
غنابري يقود البافاري لنهائي دوري الأبطال
غنابري يقود البافاري لنهائي دوري الأبطال

انتصر بايرن ميونيخ الألماني على ليون الفرنسي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت الأربعاء على ملعب جوزيه ألفالادي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

كان ليون نداً حقيقياً للبافاري وأضاع عدداً من الفرص السهلة، ويمكن القول أن ما حسم الأمور لمصلحة العملاق الألماني في نهاية المطاف كان الفعالية.

سيرج غنابري كان صاحب هدفي المقدمة، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة 13، ثم أضاف هدفاً آخر في الدقيقة 33، وسجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث في الدقيقة 88 من رأسية مميزة.

بهذه النتيجة، يضرب بايرن ميونيخ موعداً مع باريس سان جيرمان في النهائي بعد تخطي بطل فرنسا عقبة لايبتزيغ في نصف النهائي بثلاثية نظيفة أيضاً.

Via SyndiGate.info


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