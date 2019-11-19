بايل: الصحف الإسبانية تنتقدني حتى تزيد مبيعاتها

واصل غاريث بايل نجم ريال مدريد، مناوشاته مع الصحف الإسبانية، في ظل علاقته السيئة مع وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية.

وقال الويلزي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أغنية الجماهير (ويلز، الجولف، مدريد)؟ نحن نحب أن تدعمنا الجماهير ويغنوا ويكونوا اللاعب رقم 12، سواء كانت الظروف جيدة أو سيئة".

ورددت جماهير ويلز هذا النشيد خلال مواجهة آذربيجان، في إشارة إلى أولويات بايل والتي وضعت ناديه ريال مدريد في آخرها.

وأضاف: "انتقادات الصحف الإسبانية؟ لا بد أني أرفع من مبيعات الصحف، وهذا هو الاستنتاج الوحيد الذي يمكنني التوصل إليه.

وعن منتخب بلاده، قال بايل: "تأهلنا المرة الماضية لأول مرة إلى بطولة أوروبا، وظهرنا بشكل جيد، ونريد أن نكرر ذلك مجدداً، نعرف الشعور حين لا تتأهل لبطولة كبيرة، مثل ما حدث في المونديال، ويمكننا الاستفادة من كلتا التجربتين".

ويحتل منتخب ويلز المركز الثالث برصيد 11 نقطة، خلف نظيره المجري الوصيف وفي جعبته 12 نقطة، بينما نجح منتخب كرواتيا في اعتلاء الصدارة برصيد 17 نقطة، وخطف بطاقة التأهل.