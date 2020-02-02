بايل رفض العودة إلى توتنهام

رفض غاريث بايل محاولات ناديه السابق توتنهام إعادته إلى صفوفه مرة أخرى، خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، بعد تمسكه بالبقاء مع ريال مدريد.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، السبت، أن إدارة توتنهام قدمت عرضاً لاستعارة الويلزي حتى نهاية الموسم الحالي، مع تكفلها بدفع راتبه خلال هذه الفترة، لكن اللاعب رفض العرض بشكل قاطع.

وقرر بايل الاستمرار في صفوف الملكي حتى نهاية عقده، رغم عدم مشاركته أساسياً باستمرار تحت قيادة زين الدين زيدان هذا الموسم.

يذكر أن بايل شارك هذا الموسم في 15 مباراة فقط مع ريال بكل المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 3 أهداف بالإضافة إلى صناعة هدفين.