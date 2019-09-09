بايل: وضعي أفضل الآن في ريال مدريد

رغم الظهور المتواضع لويلز في التصفيات المؤهلة ليورو 2020، إلا أن غاريث بايل نجم الفريق يبدو مقتنعاً بأن منتخب بلاده قادر على الصعود للنهائيات.

ويحتل المنتخب الويلزي المركز الرابع (قبل الأخير) في ترتيب المجموعة الخامسة بالتصفيات، التي تضم كرواتيا والمجر وسلوفاكيا وآذربيجان، برصيد 6 نقاط، بفارق ثلاث نقاط خلف منتخبي كرواتيا والمجر، اللذين يتربعان على الصدارة، بعد مرور أربع جولات من بدء التصفيات.

وأشار بايل، في تصريحات للصحفيين قبل لقاء المنتخب الويلزي مع بيلاروسيا، ودياً اليوم الاثنين، إلى أنه رغم اعترافه بأن منتخب بلاده ما زال يتكيف مع طريقة لعب مدربه الجديد ريان غيغز، لكنه يثق في حجز بطاقة الصعود ليورو. وقال بايل "بالتأكيد، بخلاف ذلك، ما كنت هنا، لن أهدر وقتي".

وفي سياق آخر، تحدث الويلزي عن وضعيته مع ريال مدريد بالقول: "أشعر بتحسن كبير الآن، وتسجيل الأهداف واللعب بشكل جيد، يخلق الثقة".

وأضاف: "كل لاعب حين يحصل على الثقة يلعب بشكل أفضل ويحرز المزيد من الأهداف، ويمكنني التسجيل أكثر ومساعدة الفريق".

وتابع: "حين شاركت في مباريات التحضير للموسم، لم أكن في الحالة البدنية التي كنت أتطلع لها، وأعتقد أنه حين لا تكون لائقاً تماما على المستوى البدني لا يمكنك الظهور بشكل جيد وتُصاب بالإحباط، لقد كنت مثل من يعيش في دوامة".