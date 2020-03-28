بايل يستفز جماهير ريال مدريد

يواصل غاريث بايل نجم ريال مدريد إظهار شغفه بلعبة الغولف، على حساب كرة القدم، وذلك وسط انشغال العالم بأزمة فيروس كورونا.

ونشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية الصادرة من كتالونيا مقطع فيديو جديد للدولي الويلزي وهو يمارس لعبة الغولف في حديقة منزله التي تضم ملعباً كبيراً لهذه اللعبة.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن بايل لا يتوقف عن استفزاز جماهير ريال مدريد، حيث أنه في الوقت الذي عليه مواصله تدريباته في المنزل في ظل توقف الدوري الإسباني وفرض الحجر الصحي على اللاعبين، إلا أنه لم يتوان عن نشر مقاطع فيديو عبر حساباته الرسمية يظهر فيها كلاعب غولف بدلاً من كرة القدم.