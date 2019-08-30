بايل يتطلع لتعزيز تواجده في ريال مدريد

يتطلع غاريث بايل إلى تعزيز مكانه في التشكيلة الأساسية لريال مدريد من خلال تقديم أداء جيّد عندما يحل فريقه ضيفاً على فياريال الأحد القادم ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني.

وكان من المتوقع أن يرحل بايل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد ست سنوات قضاها مع الملكي عقب انتقاله من توتنهام، لكن يبدو أنه يستعد للبقاء بعدما فشلت صفقة انتقاله للدوري الصيني.

وقال زين الدين زيدان مدرب ريال، كلما غادر بايل بشكل أسرع كلما كان ذلك أفضل، ولكنه اعتمد عليه في التشكيلة الأساسية للفريق في أول مباراتين بالدوري.

ولعب بايل بشكل جيد وبما أن الريال يعاني من إصابات متعددة، سيتم الاعتماد عليه مرة أخرى أمام فياريال. ولم يغب بايل، الذي عانى من العديد من الإصابات خلال وجوده في الريال، عن أي مباراة ضد فياريال منذ انضمامه للفريق، حيث لعب في الست مباريات التي خاضها ريال على ملعب فياريال.

شارك بايل للمرة الأولى أمام فياريال في 15 سبتمبر 2013 وسجل الهدف الافتتاحي لريال. وبعد فوزه بأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا ولقب للدوري بدا أن وقت بايل قد حان ولكن سلسلة من المشاكل أبقته مع ريال.

وجاءت إصابتا ماركو آسينسيو الخطيرة في الركبة وإيدين هازارد في أوتار الركبة عشية انطلاق الموسم، لتمنحا الأمل لبايل، حيث مهدت الإصابتان الطريق للويلزي ليبدأ مباراة سيلتا فيغو التي فاز بها ريال 3-1 وانضم خاميس رودريغيز وإيسكو إلى قائمة المصابين، ويبدو أن بايل بات مهما مرة أخرى لزيدان.

علاقة متوترة

وقال زيدان “ما تغير هو أن اللاعب يرغب في البقاء، لا يوجد أكثر من ذلك. المهم بالنسبة لنا في المقام الأول، هو أن اللاعب يريد البقاء في النادي، وهذا هو الشيء الأهم”.

وأضاف “الآن، توجد العديد من الأشياء التي قيلت بشأن هذا الموقف، وتحدثت عنه أنا أيضاً، ولكن الشيء المهم هو رغبة اللاعب في البقاء، نحن نعتمد على ذلك”.

ويتطلع بايل وريال إلى استعادة التوازن بعد التعادل 1-1 أمام ضيفه بلد الوليد في الجولة الماضية.