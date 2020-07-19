بايل يثير الجدل مجدداً قبل رحيله المتوقع عن ريال مدريد

تضاربت الأنباء حول أسباب استبعاد غاريث بايل من قائمة ريال مدريد التي ستواجه ليغانيس لحساب المرحلة الأخيرة من الدوري الإسباني.

وبات النجم الويلزي خارج حسابات المدرب زين الدين زيدان، وتفرغ لإثارة الجدل بتصرفاته على مقاعد البدلاء.

وقالت إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية في البداية أنه لم يتم توجيه الدعوة لبايل في قائمة مباراة ليغانيس بناء على طلب شخصي منه في ظل علمه بأنه لن يشارك وفي ظل اقتراب رحيله.

وجاء قرار اللاعب بعد أن قام خاميس رودريغيز بأمر مشابه قبل مباراة أتلتيك بلباو بعد علمه بأنه أصبح خارج حسابات زيدان.

لكن صحيفة "آس" المقربة من ريال مدريد تواصلت مع ممثلي بايل الذين رفضوا نفي أو تأكيد الخبر، ثم تواصلت مع إدارة النادي الملكي للتحقق من صحته، والتي نقت أن يكون اللاعب طلب استبعاده وأكدت أن الأمر قرار فني من قبل زيدان، ليثير الويلزي أزمة جديدة مع مدربه وناديه.

يذكر أن بايل شارك في 16 مباراة ضمن الدوري الإسباني هذا الموسم وسجل هدفين وصنع مثلهما، في أحد أسوأ مواسمه في العاصمة الإسبانية.