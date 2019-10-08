بايل يريد الرحيل عن ريال مدريد بسبب زيدان

كشفت تقارير إسبانية أن النجم غاريث بايل جناح ريال مدريد يريد الرحيل عن النادي الملكي الصيف القادم.

جاء هذا وفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية التي أكدت أن الدولي الويلزي يعاني من معاملة المدرب زين الدين زيدان.

ويرى بايل أن "زيزو" لا يمنحه الدعم الكافي في ريال مدريد، كما أن الإدارة لا تدافع عنه بالشكل المناسب أمام المدير الفني الفرنسي.

واثار استبعاد زيدان لبايل من قائمة الفريق الخاصة بمواجهة كلوب بروج ضمن دوري أبطال أوروبا سخط النجم الويلزي.

وكشفت الصحيفة أن كل ما حدث خلال الفترة الماضية جعل بايل يرغب بالرحيل عن الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يذكر أن بايل كان قريباً من الرحيل عن ريال مدريد الصيف الماضي، لكنه لم يحصل على عرض مناسب يرضيه ويرضي النادي الإسباني.