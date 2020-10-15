بايل يظهر لأول مرة مع توتنهام أمام ويست هام

قالت صحيفة "ميرور" البريطانية أن غاريث بايل تعافى ويسير بشكل جيد في التدريبات الجماعية، ويمكن أن يشارك لأول مرة بعد العودة مع توتنهام في مواجهة ويست هام يوم الأحد.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب جوزيه مورينيو متحمس للغاية بشأن مشاركة بايل، لكنه لا يريد المخاطرة بإشراكه أساسياً أمام الهامرز، وقد يبدأ من على مقاعد البدلاء

وينتظر مشجعو توتنهام ظهور النجم الويلزي للمرة الثانية بقميص النادي، بعد العودة من ريال مدريد، وقد يكون ديربي الأحد أمام ويست هام هو اللحظة المنتظرة

وعاد بايل إلى توتنهام بعد 7 سنوات مع ريال مدريد، على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء في الصيف.