بايل يفتح باب العودة إلى ريال مدريد

يتوقع غاريث بايل العودة إلى ريال مدريد بمجرد انتهاء عقد إعارته مع توتنهام نهاية الموسم الحالي.

وعاد الويلزي إلى سبيرز للمرة الثانية في مسيرته في سبتمبر الماضي بعدما استبعده مدرب الملكي زين الدين زيدان من خططه.

وعانى بايل أوقاتاً عصيبة في الدوري الإنجليزي، من مشاكل في اللياقة البدنية ومستوى غير متسق وخلاف مع المدرب جوزيه مورينيو، لاستبعاده عن مواجهة إيفرتون في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي في العاشر من فبراير الماضي رغم جاهزيته.

ويستمر عقد بايل (31 عاماً) مع ريال مدريد حتى نهاية موسم 2021–2022، وكشف أنه سيعود إلى إسبانيا بعد نهائيات يورو 2020 المؤجلة إلى الصيف المقبل بسبب فيروس كورونا.

وقال الويلزي: “لا يوجد تركيز مشتت بالنسبة لي. أعتقد أن السبب الرئيسي الذي جعلني أعود إلى توتنهام هذا العام هو لعب كرة القدم أولاً وقبل كل شيء.

“أريد الذهاب إلى نهائيات أوروبا وأنا في كامل لياقتي البدنية. كانت الخطة الأصلية هي أن أخوض موسماً مع توتنهام وبعد كأس أوروبا سيبقى لي عام واحد مع ريال مدريد، خطتي هي العودة، هذا هو ما خططت له”.

مورينيو مدرب توتنهام كان قال في وقت سابق هذا الشهر أن مستقبل بايل بعد نهاية الموسم مسألة تخص ريال.

وظهر الويلزي المتوج مع الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات مؤخراً بأفضل مستوياته بتسجيله ستة أهداف في ست مباريات، لكنه وجد نفسه مرة أخرى على مقاعد البدلاء في مباراة الإقصاء المفاجئ للنادي اللندني من ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) على يد دينامو زاغرب الخميس الماضي، والمباراة المؤجلة من الدوري المحلي ضد أستون فيلا الأحد.

وساعد بقاؤه على دكة البدلاء على الأقل في حفاظه على جاهزيته للمباريات التي سيخوضها منتخب بلاده في النافذة الدولية ضمن تصفيات مونديال 2022.