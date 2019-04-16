بايل يقرب بوغبا من ريال مدريد

أكد تقرير إعلامي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن أحد لاعبي ريال مدريد سيلعب دوراً بارزاً في الانتقال المنتظر لبول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد إلى الفريق الملكي.

وقال مصدر موثوق لبرنامج "إل تشيرينغيتو” الإسباني أن الدولي الفرنسي اقترب كثيراً من الانتقال إلى ريال خلال الصيف بناء على طلب المدرب زين الدين زيدان.

وأشار المصدر إلى أن ريال مدريد سيستعين بورقة غاريث بايل، لإقناع يونايتد بالتخلي عن خدمات بوغبا.

وتتسم علاقة بايل مع زيدان بالتوتر منذ الفترة الأولى للمدرب الفرنسي مع الميرينغي، لذلك يسعى الجناح الويلزي للرحيل عن سانتياغو بيرنابيو الصيف المقبل.

ويعتمد البرنامج الإسباني في معلومته بشأن هذه الصفقة، على نفس المصدر الذي سبق وأكد رحيل كريستيانو رونالدو عن الفريق، وعودة زيدان لقيادته فيما بعد.