بايل ينتصر على زيدان في ريال مدريد

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن غاريث بايل نجم ريال مدريد، انتصر على رغبة مدربه زين الدين زيدان الذي كان يريد التخلص منه هذا الصيف.

وكانت تقارير قد ربطت الدولي الويلزي منذ بداية سوق الانتقالات الصيفي بالرحيل عن ريال، لا سيما بعد تصريح زيدان بأنه قد حان وقت مغادرة بايل للنادي.

وقالت الصحيفة أن نجم توتنهام السابق عاد إلى خطط المدير الفني الفرنسي، بعد فشل إدارة النادي في إيجاد عرض مناسب له، وتعرض أكثر من لاعب آخر للإصابة، حيث قام "زيزو" بالدفع ببايل ضمن التشكيلة الأساسية التي واجهت سيلتا فيغو، ضمن المرحلة الأولى من الدوري الإسباني، ليقدم أداءً جيداً، ويصنع الهدف الأول للملكي.

وأضافت الصحيفة أن الظهور الجيد والمفاجئ للدولي الويلزي خلال مواجهة فيغو التي فاز فيها ريال مدريد بنتيجة 3-1 دفع زيدان لوضعه ضمن خططه من جديد، والإبقاء عليه حتى إشعار آخر.