بايل يهاجم الإعلام الإسباني بسبب الجولف

استعجب غاريث بايل جناح ريال مدريد من الانتقادات المتواصلة له بسبب ممارسة رياضة الجولف.

ومن المعروف عن الويلزي حبه للجولف، لكن وسائل الإعلام ترى أنها السبب الرئيسي في إصابته المتكررة.

وقال بايل في تصريحات صحفية: "الكثير من الناس لديهم مشاكل مع لعبي للجولف، لا أعلم السبب، تحدثت في هذا الأمر العديد من المرات وكل شيء على ما يرام لكن خصوصاً في الإعلام يرون هذا سبباً للإصابة".

وتابع الويلزي: "أرى العديد من الناس في أميركا يلعبون الجولف يوم المباراة ولا توجد أي مشكلة مثل ستيف كيري ولكن هنا عندما ألعب قبل المباراة بيومين تبدأ الانتقادات".

وكان بايل قريباً من الرحيل عن ريال مدريد في أكثر من مناسبة، لكن الأمور لم تتم كما يرغب المسؤولين في ريال مدريد مع أنباء عن عربض من نيوكاسل الإنجليزي وعرض آخر في الدوري الأميركي الآن.

وعاد بايل مع فريقه ريال مدريد للتدريبات في انتظار عودة الدوري الممتاز المنتظرة الشهر المقبل بعد توقف دام لأكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا.

يذكر ان ريال مدريد يتواجد في المركز الثاني للدوري الإسباني برصيد 56 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر بعد مرور 27 مرحلة.