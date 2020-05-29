بث مباريات الدوري الإسباني مجاناً في دور الرعاية

توصلت شركة «ميديا برو» مالكة حقوق البث التلفزيوني لمباريات دوري الدرجة الأولى الإسباني أمس لاتفاق يقضي ببث المباريات بالمجان في دور الرعاية بجميع أنحاء إسبانيا.

ومن المقرر إذا سارت الأمور وفقاً للخطة الموضوعة أن يتم استئناف موسم الدوري الإسباني يوم 11 يونيو بعد توقفه قبل أكثر من شهرين في مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.

وكانت إسبانيا من أكثر الدول الأوروبية تضرراً من أزمة فيروس كورونا حيث سجلت أكثر من 27 ألف حالة وفاة، من بينها ما يقدر بـ17 ألفاً و500 حالة وفاة من المقيمين في دور الرعاية.

وكتبت رابطة الدوري الإسباني في بيان لها أمس «هذه الإيماءة تهدف إلى كسر العزل والعزلة التي تحملها الكثير من السكان خلال أزمة فيروس كورونا المستجد التي وضعت كل المقيمين في دور المسنين رهن الإقامة الجبرية».

وأضاف البيان «بعد أكثر من سبعين يوماً من العزلة، فإن المشجعين الأكبر سناً في البلاد بإمكانهم الاستمتاع بمشاهدة مباريات فرقهم المفضلة».