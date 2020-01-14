بداية حذرة ليوفنتوس في كأس إيطاليا

يستهل حامل اللقب لاتسيو ويوفنتوس حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب، مشوارهما في كأس إيطاليا باستضافة الأول لكريمونيسي من الدرجة الثانية، الثلاثاء، والثاني لأودينيزي الأربعاء في الدور السادس عشر.

فيما يحل أتالانتا الوصيف الذي أقصى يوفنتوس من ربع النهائي العام الماضي، ضيفاً على فيورنتينا الأربعاء.

وسيدخل يوفي بطل إيطاليا في المواسم الثمانية الماضية المباراة معززاً بثقة ابتعاده في صدارة الدوري المحلي بفارق نقطتين عن إنتر، بعد فوزه خارج أرضه على روما 2-1 في المرحلة الـ19، مستفيداً من سقوط إنتر في فخ التعادل مع أتالانتا 1-1 السبت.

ويطمح يوفنتوس المتوج باللقب في 13 مناسبة بعد أن سيطر عليه بين عامي 2015 و2018، لوضع خيبة أمل العام الماضي خلفه، في ظل سعيه لتحقيق الثلاثية التاريخية تحت إشراف المدرب ماوريتسيو ساري المتمثلة بألقاب الدوري الذي لن يكون لقمة سائغة هذا الموسم، والكأس المحلية ودوري أبطال أوروبا بعدما أوقعته القرعة مع ليون الفرنسي في دور الـ16.

أما لاتسيو المتوج العام الماضي على حساب أتالانتا في النهائي (2-0)، فقد وجه إنذاراً قوياً هذا الموسم لمنافسيه، إذ يحتل المركز الثالث في السيري آ بفارق أربع نقاط فقط عن النيراتزوري، وقد أسقط ضيفه نابولي السبت في الدوري.

من جهته، يستقبل إنتر بطل المسابقة سبع مرات، آخرها عامي 2011 وقبلها عام 2010 حين حقق الثلاثية تحت إشراف المدرب جوزيه مورينيو، الثلاثاء فريق كالياري الطامح هذا العام لاحتلال أحد المركزين المؤهلين إلى الدوري الأوروبي. إذ يقدم الفريق مستويات مميزة في الدوري هذا الموسم ويحتل المركز السادس متقدماً على كل من تورينو السابع وميلان الثامن، وسيسعى لتحقيق المفاجأة وإقصاء فريق المدرب أنتونيو كونتي.

وفي المباريات الأخرى، يستقبل نابولي حامل اللقب عام 2014 بيروجيا من الدرجة الثانية الثلاثاء، فيما يحل فيورنتينا ضيفاً على أتالانتا رابع الدوري والطامح لوضع خيبة نهائي العام الماضي خلفه الأربعاء، ويحل سبال متذيل ترتيب الدوري ضيفاً على ميلان الجريح المتوج آخر مرة بالكأس عام 2013.

وفي ختام دور الـ16 الخميس، يحل بارما ضيفاً على روما.