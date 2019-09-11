بداية صعبة ليوفيتش في ريال مدريد

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن الصربي لوكا يوفيتش، يعيش أياماً صعبة في ريال مدريد وهو الذي وصل خلال السوق الصيفي الماضي، وزادت الإصابة مؤخراً أمام منتخب البرتغال من محنته.

وفشل نجم آينتراخت فرانكفورت حتى اللحظة في إبراز نفسه في ملعب سانتياغو بيرنابيو، فاللاعب المصاب حالياً، لم ينجح في هزّ الشباك منذ 10 يونيو الماضي.

وكان الدولي الصربي قد وصل إلى ريال مدريد بعد بروزه في الدوري الألماني بتسجيل 27 هدفاً، وذلك من أجل تعزيز خط هجوم الملكي، الذي يترنح من لقاءٍ لآخر منذ رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

وخاض يوفيتش 263 دقيقة مع ريال مدريد، لكنه فشل في العثور على نفسه أمام الشباك، وستصبح مشاركته في الفترة المقبلة أقل بمجرد تعافي إيدين هازارد من الإصابة.

ولم يحدد الاتحاد الصربي لكرة القدم ولا ريال مدريد المدة التي سيغيب فيها يوفيتش عن الملاعب، وهو من دون شك سيعيش هذا الموسم تحت الضغوطات في ظل لعبه بخط الهجوم، واعتماد المدرب زين الدين زيدان على كريم بنزيمة.