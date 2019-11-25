بدلاء برشلونة يحققون رقماً مميزاً على صعيد البطولات الأوروبية

حقق بدلاء برشلونة، رقماً مميزاً في الدوريات الأوروبية، هذا الموسم حتى الآن.

ويتصدر البارسا ترتيب الدوري الإسباني حتى الآن برصيد 28 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

ونجحت احتياطيو برشلونة في تسجيل سبعة أهداف هذا الموسم حتى الآن، أكثر من أي فريق آخر ضمن الدوريات الأوروبية.

وجاءت أهداف بدلاء البلاوغرانا على النحو التالي، لويس سواريز وآرتورو فيدال بهدفين لكلٍ منهما، بينما سجل آرتور وسيرجيو بوسكيتس وآنسو فاتي هدفاً لكلٍ منهم.

ويستعد برشلونة لمواجهة بوروسيا دورتموند الأربعاء القادم ضمن الجولة الخامسة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر الفريق الكتالوني مجموعته في دوري الأبطال برصيد 8 نقاط، وبفارق نقطة عن دورتموند، وفي المركز الثالث إنتر برصيد أربع نقاط، وفي الرابع سلافيا براغ بنقطتين.

يذكر أن برشلونة سيواجه أتليتكو مدريد الأحد القادم في قمة المرحلة الـ 15 من الدوري الإسباني.