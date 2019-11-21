بديل سواريز يكلف برشلونة 111 مليون يورو

يسعى برشلونة لتدعيم صفوفه بمهاجم مميز خلال الفترة المقبلة، من أجل زيادة القوة الهجومية، وأن يكون بديلاً جاهزا للمهاجم الرئيسي لويس سواريز، إذ بات البحث عن بديل شاب ومميز له أمر لا مفر منه.

ووضع البارسا الموسم الماضي والانتقالات الصيفية الماضية عينه على أكثر من مهاجم شاب جديد، لكنه لم يوفق في التوصل لاتفاق مع أي منهم، كما أن تجربة التعاقد مع كيفين برينس بواتينغ الموسم الماضي، لم يحالفها التوفيق، ليرحل الغاني سريعاً عن كامب ناو.

وخلال الفترة الماضية، وضع برشلونة نصب عينه المتألق لاوتارو مارتينيز، نجم إنتر ميلان من أجل الحصول على توقيعه الصيف المقبل، لا سيما في ظل الدعم اللامحدود لحسم هذه الصفقة من قائد برشلونة، ليونيل ميسي، وضغطه على إدارة ناديه للتوصل إلى اتفاق مع مواطنه الأرجنتيني.

وكشفت تقارير في الساعات الماضية عن المقابل، الذي سيكون على برشلونة دفعه من أجل الحصول على مارتينز.

وأشارت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، إلى أنه سيكون على البارسا دفع 111 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات الدولي الأرجنتيني، وهو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الحالي مع إنتر.

ويعتبر هذا المقابل رقماً مبالغاً فيه بشكل كبير، بالقياس إلى القيمة السوقية للاعب وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت"، والتي تبلغ حالياً 40 مليون يورو تقريباً.

وتجتمع في مارتينز كل الصفات تقريباً، التي يطلبها برشلونة في مهاجمه القادم، من حيث كون عمره ما بين 22 و26 عاماً، ولديه خبرة في أحد الدوريات الأوروبية الكبرى، كما يكون قد شارك مع منتخب بلاده على المستوى الدولي.