برادلي: نصحت صلاح بالتعلم من ميسي

كشف الأميركي بوب برادلي المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، أنه كان يطلب من محمد صلاح مهاجم ليفربول، متابعة ليونيل ميسي داخل الملعب والتعلم منه.

وقال برادلي في حواره عبر سكايب لبرنامج "الماتش" الذي تبثه قناة "صدى البلد" المصرية: "ميسي أعظم لاعب في التاريخ، هذا أول شيء، كما أنه مميز جداً ويسعدني رؤيته فهو من المريخ.

"كنت أنصح محمد صلاح أن يتعلم من مهارات ميسي، فهو يقدم توجيهات جيدة وبارع بقراراته داخل الملعب".

يذكر أن برادلي درب منتخب مصر في الفترة ما بين عامي (2011 و2013)، لكنه رحل بعد الفشل في الصعود إلى نهائيات كأس العالم 2014 في البرازيل.